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Борьба с фейками. Нацсовет начал отслеживать дезинформацию о COVID-19 и вакцинации в СМИ

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28.10.2021, 17:47
Борьба с фейками. Нацсовет начал отслеживать дезинформацию о COVID-19 и вакцинации в СМИ - Фото
Фото: depositphotos.com

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания начал отслеживать дезинформацию о коронавирусе и вакцинации в СМИ. Телеканалам и радиостанциям, распространяющим фейки о COVID-19, грозят санкции, передает пресс-служба регулятора.

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В Нацсовете заявили, что ситуация с распространением в медиа фейковой информации о СOVID-19 заставила регулятор ввести спецмониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений о COVID-19.

Как отметили в Нацсовете, в условиях пандемии коронавируса украинцы столкнулись с еще одной эпидемией – распространением фейков, дезинформации и откровенной лжи.

"Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие государству в целом. Как следствие, Украина несет невосполнимые потери из-за вреда здоровью граждан и смерти, вызванные пандемией", – сказано в сообщении.

Нацсовет призвал СМИ объективно и беспристрастно информировать о пандемии и способах борьбы с ней. Сотрудников масс-медиа призывают тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования о достоверности и объективности  и не распространять фейки о коронавирусе и вакцинации.

В случае распространения контента, который может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор обещает применять санкции против СМИ на основании статей 6 и 59 закона о телевидении и радиовещании(об обязанностях телерадиоорганизации и о недопустимости злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций). Как уточнила пресс-служба Нацсовета в комментарии LIGA.net, речь идет о санкциях, которые по закону могут применяться регулятором – это предупреждения и штрафы. В случае систематических нарушений Нацсовет также может обратиться в суд с требованием лишить нарушителя лицензии.

  • 26 октября 2021 года в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000.
  • 27 октября в Украине выявили рекордных 26 071 заболевшего коронавирусом. В "лидерах" – Одесская, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская, Львовская области и Киев.

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Оксана Житнюк
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нацсовет фейк дезинформация сми коронавирус COVID-19
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