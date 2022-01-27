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Для СНБО готовят документы по введению санкций против канала НАШ депутата Мураева

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 19:02
Для СНБО готовят документы по введению санкций против канала НАШ депутата Мураева - Фото
Евгений Мураев (скриншот из видеозаписи)

Для Совета нацбезопасности и обороны готовят документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ, которым владеет депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, информация МИД Великобритании о планах России привести к власти в Украине Мураева оказалась для правоохранителей новостью. Подтверждения этих данных у правоохранителей пока нет. Украина ждет от британских партнеров дополнительной информации по этому поводу, в МИД Великобритании направлен соответствующий запрос.

Когда именно могут быть введены санкции против канала НАШ, собеседник не уточнил. Документы, по его словам, в разработке.

  • 23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.
  • В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.
  • В комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что подобные сообщения следует оценивать не с электоральной точки зрения, а с точки зрения того, что при планировании агрессивных действий РФ может делать ставку "на очень разных людей, склонных к коллаборации".

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Вадим Ребрина, Валерия Кондратова
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санкции снбо евгений мураев телеканал НАШ
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