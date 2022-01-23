У Зеленского о заявлении Британии по Мураеву: РФ и раньше поддержала незначительные фигуры

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали заявление Министерства иностранных дел Великобритании о том, что правительство России может попытаться привести к власти в Украине пророссийского экс-нардепа Евгения Мураева. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters сказал, что Кремль и ранее оказывал поддержку "незначительным фигурам".

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По его словам, среди украинцев есть сомнения по поводу того, не является ли Мураев "слишком нелепой фигурой", чтобы Кремль выбрал его руководить страной. Однако советник главы ОП подчеркнул, что Россия и ранее поддержала "незначительные фигуры" на руководящих должностях на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Поэтому к этой информации следует отнестись максимально серьезно", – добавил он.

В комментарии LIGA.net Подоляк сказал, что подобные сообщения следует оценивать не с электоральной точки зрения, а с точки зрения того, что при планировании агрессивных действий РФ может делать ставку "на очень разных людей, склонных к коллаборации".

"Какие-то фамилии могут выглядеть бестолково, какие-то неожиданно, какие-то вызвать оторопь. Но в целом это все специфические люди, одинаково соединенные непризнанием национальных стремлений Украины и личным политическим цинизмом", – заявил советник главы ОП.

Он также добавил, что Служба безопасности Украины "очень внимательно анализирует каждый шаг таких лиц", у которых может возникнуть или уже возникло поставить украинские интересы на политический торг.

Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.

В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

Оксана Житнюк

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