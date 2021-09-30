UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацсовет снова угрожает судом каналу Наш. Хочет забрать лицензию из-за выступления Мураева

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 17:41
Нацсовет снова угрожает судом каналу Наш. Хочет забрать лицензию из-за выступления Мураева - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подаст в суд на канал Наш – из-за высказываний бывшего нардепа Евгения Мураева, а также из-за того, что канал не заплатил штрафы и не устранил нарушения. Об этом сообщает официальный сайт Нацсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении сказано, что по результатам проверки, рассмотренным на сегодняшнем заседании, телеканал Наш не устранил выявленные ранее нарушения, не заплатил два штрафа в общей сумме на 228 000 грн, а кроме того, допустил новые нарушения.

Нацсовет заявляет, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии. Ранее, 19 августа и 2 сентября, Нацсовет уже принимал решения о подаче иска из-за нарушения каналом законодательных норм о языке вражды и ненависти и неисполнения каналом решений Нацсовета.

Нацсовет оценил как язык вражды высказывания Мураева, который был гостем программы "Важное". Ведущие программы, как сказано в сообщении, не отреагировали на его слова и не попытались его остановить. Программу транслировал в июне этого года канал Наш, а также канал Макси-ТВ – в отношении него также назначена проверка.

Корреспондент LIGA.net обратилась в пресс-службу Нацсовета с вопросом, был ли подан иск после предыдущего решения. В пресс-службе ответить на вопрос не смогли и посоветовали обратиться в юридический отдел с официальным запросом.

  • В июле 2021 года народный депутат и миллиардер Вадим Новинский заявил о прекращении переговоров о покупке канала Наш нардепа Мураева. Якобы они не достигли взаимопонимания.
  • В августе 2021 года Нацсовет заявлял, что обратится в суд с требованием аннулировать лицензию ООО "Наш 365" из-за эфира с участием лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

Читайте также: Мураев заявил, что передает Наш коллективу канала. И прогнозирует "неприятные события"

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Нацсовет по телевидению и радиовещанию язык вражды телевидение Наш
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 