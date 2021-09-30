Нацсовет снова угрожает судом каналу Наш. Хочет забрать лицензию из-за выступления Мураева

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подаст в суд на канал Наш – из-за высказываний бывшего нардепа Евгения Мураева, а также из-за того, что канал не заплатил штрафы и не устранил нарушения. Об этом сообщает официальный сайт Нацсовета.

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В сообщении сказано, что по результатам проверки, рассмотренным на сегодняшнем заседании, телеканал Наш не устранил выявленные ранее нарушения, не заплатил два штрафа в общей сумме на 228 000 грн, а кроме того, допустил новые нарушения.

Нацсовет заявляет, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии. Ранее, 19 августа и 2 сентября, Нацсовет уже принимал решения о подаче иска из-за нарушения каналом законодательных норм о языке вражды и ненависти и неисполнения каналом решений Нацсовета.

Нацсовет оценил как язык вражды высказывания Мураева, который был гостем программы "Важное". Ведущие программы, как сказано в сообщении, не отреагировали на его слова и не попытались его остановить. Программу транслировал в июне этого года канал Наш, а также канал Макси-ТВ – в отношении него также назначена проверка.

Корреспондент LIGA.net обратилась в пресс-службу Нацсовета с вопросом, был ли подан иск после предыдущего решения. В пресс-службе ответить на вопрос не смогли и посоветовали обратиться в юридический отдел с официальным запросом.

В июле 2021 года народный депутат и миллиардер Вадим Новинский заявил о прекращении переговоров о покупке канала Наш нардепа Мураева. Якобы они не достигли взаимопонимания.

В августе 2021 года Нацсовет заявлял, что обратится в суд с требованием аннулировать лицензию ООО "Наш 365" из-за эфира с участием лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

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Виктория Найдёнова

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