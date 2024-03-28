Россияне взломали каналы и транслировали подозреваемую в госизмене пропагандистку Мураева

Фото: Depositphotos

Россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы холдинга 1+1 media – и транслировали свою пропаганду. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI со ссылкой на компанию.

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Около 9:30 россияне пытались заглушить эфиры собственных и партнерских каналов холдинга, где, в частности, транслируются 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, 2+2, УНИАН и другие, говорится в сообщении.

Соответственно, украинские зрители некоторое время видели российский пропагандистский контент, все эти действия РФ совершает, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, отмечает Центр.

Сейчас проблема устранена, а спутниковое вещание возобновлено.

Судя по фото, в частности, оккупанты транслировали подозреваемую в государственной измене пророссийскую пропагандистку Диану Панченко. До побега из Украины после начала полномасштабного вторжения она работала на телеканале "НАШ", принадлежавшем также подозреваемому в госизмене экс-нардепу Евгению Мураеву.

Фото: Telegram

21 марта центр противодействия дезинформации сообщил, что в Украине на YouTube продолжает работать платформа заблокированного телеканала "НАШ", который переименовали в "ВЫШКУ".

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