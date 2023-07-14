"Все обвішане радарами". Союзники б'ють на сполох — розвідка Росії у Відні почувається вільно

У Відні присутні понад 180 дипломатів РФ, і щонайменше третина з них – шпигуни, але уряд дивиться на це крізь пальці, оскільки, якби вони навіть змінили закони, їм довелося б спробувати забезпечити їх дотримання – "і факт у тому, що вони, мабуть, неспроможні це зробити; це було б ще незручніше". Про це йдеться у статті FT, що Відень на тлі великої війни знову став шпигунською столицею Європи, а уряд, "схоже, не поспішає це змінювати".

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У матеріалі автори наводять цитати анонімних представників західної розвідки, які наголошують на посиленні шпигунства у Відні, що викликало засудження з боку союзників і підірвало авторитет країни серед сусідів – країн НАТО.

"Це справді Дикий Захід [для розвідок]. Це майже комічно, як багато тут сходить з рук. Навіть з нашого боку, я певен", – сказав один західний дипломат.

Австрія – дім для кількох топових міжнародних організацій (МАГАТЕ, ОПЕК, ОБСЄ, багатьох складових ООН тощо), де "традиційно заплющують очі на таємну розвідувальну діяльність на її території — доти, доки метою операцій не є австрійський уряд".

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У статті йдеться про те, що китайські, іранські, ізраїльські та саудівські агенти також присутні в Австрії "у великій кількості", поруч з "десятками" американських, британських та європейських чиновників, яким доручено стежити за ними.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Євроради з міжнародних відносин Густав Грессель пояснює: "Якщо ви офіцер російської розвідки та хочете запустити джерело в Німеччині, навіщо вам ризикувати зустріччю там? Ви запрошуєте цього хлопця на лижний відпочинок до Австрії. Або на бал у Відні... Ви можете запросто вербувати джерела та виводити інформацію абсолютно безперешкодно", – сказав колишній австрійський військовий.

Після сплеску такої шкідливої активності три найбільші опозиційні партії Австрії навесні 2023 року спільно підтримали поправки заради запровадження кримінальної відповідальності за шпигунство. Але з того часу нічого не змінилося "через неодноразову тяганину уряду", пише FT.

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З того часу як у парламенті було запропоновано запровадити в Австрії кримінальну відповідальність за шпигунство "проти іноземної держави або міжнародної організації", уряд двічі використав свій вплив, пише FT, щоб призупинити голосування. Наразі все відкладено до кінця літніх канікул.

Історик австрійської розвідки та політолог Томас Ріглер звернув увагу на те, що дахи дипустанов РФ у Відні обвішані супутниковими тарілками, радарами, "куполами" та "цікавими навісами", причому деякі з них встановлені в останні кілька місяців. Він вважає, що в місті, ймовірно, проводиться велика російська розвідувальна операція, і збір даних йде в масштабі, який робить цю операцію "найважливішою з усієї мережі в Європі".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато єврокраїн вигнали понад 400 російських шпигунів під дипломатичним прикриттям. Австрія вислала лише чотирьох, тоді як "багато інших" продовжують діяти там "нелегально через слабку поліцію та стеження за шпигунством".

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Видання зазначає, що така ситуація "стала головним болем для консервативно-зеленого коаліційного уряду, але падіння рейтингів та запеклі дебати щодо нейтралітету Австрії відсунули проблему шпигунства вниз у списку пріоритетів".

Австрійська розвідка визнає, що проблема є, і прямо вказує: нинішня правова ситуація в Австрії, особливо обмежені правові можливості для протидії шпигунству та обмежена криміналізація таких злочинів, призводить до "дуже великої" присутності іноземних розвідок і агентів секретних служб в республіці.

Директор Управління держбезпеки та розвідки країни Омар Хайяві-Піршнер скаржиться, що його відомство багато в чому безсиле – немає повноважень, а закон, який криміналізує шпигунство проти неавстрійських цілей, "потребує адаптації".

Представник західної розвідки сказав, що позиція влади Австрії нібито полягає у тому, щоб сподіватися, що "все пройде".

"Таке становище Австрії в Європі бентежить, але уряд завжди може сказати, що жоден закон не порушується", – підсумував він.

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