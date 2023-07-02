У Бразилії підозрюють, що стали інкубатором для російських шпигунів – WSJ

Влада Бразилії почала розслідування у зв'язку з появою інформації, що російські шпигуни активно використовують паспорти цієї країни. За останній час стало відомо щонайменше про три таких випадки, пише The Wall Street Journal.

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У червні 2022 року розвідка Нідерландів розкрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри. Зараз Черкасов відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії за використання фальшивих документів.

Інший відомий випадок – затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина у жовтні 2022 року, який під іменем бразильця Хосе Асіса Джаммарії працював в університеті міста Тромсе, а до того – в університетах Канади. У Бразилії намагаються з'ясувати, що сталося зі справжнім власником цього імені.

Третій російський шпигун, видаючи себе за бразильця Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Минулого року він несподівано зник, а за кілька місяців розвідка Греції ідентифікувала його як росіянина Шмирьова. За інформацією грецької розвідки, він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час жила під фальшивим ім’ям у Греції.

"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", – пише видання з посиланням на власні джерела.

Інформації про це розслідування дуже мало, але співрозмовники газет кажуть: російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.

У квітні 2023 року стало відомо, що спільне розслідування журналістів Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії виявило десятки російських шпигунів серед колишніх та активних співробітників диппредставництв Росії.

У травні США повідомили про нейтралізацію шпигунської програми ФСБ, яка 20 років допомагала красти дані НАТО.

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