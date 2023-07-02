RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Бразилії підозрюють, що стали інкубатором для російських шпигунів – WSJ

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 12:12
У Бразилії підозрюють, що стали інкубатором для російських шпигунів – WSJ - Фото
Фото: depositphotos.com

Влада Бразилії почала розслідування у зв'язку з появою інформації, що російські шпигуни активно використовують паспорти цієї країни. За останній час стало відомо щонайменше про три таких випадки, пише The Wall Street Journal.

У червні 2022 року розвідка Нідерландів розкрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри. Зараз Черкасов відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії за використання фальшивих документів.

Інший відомий випадок – затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина у жовтні 2022 року, який під іменем бразильця Хосе Асіса Джаммарії працював в університеті міста Тромсе, а до того – в університетах Канади. У Бразилії намагаються з'ясувати, що сталося зі справжнім власником цього імені.

Третій російський шпигун, видаючи себе за бразильця Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Минулого року він несподівано зник, а за кілька місяців розвідка Греції ідентифікувала його як росіянина Шмирьова. За інформацією грецької розвідки, він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час жила під фальшивим ім’ям у Греції.

"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", – пише видання з посиланням на власні джерела.

Інформації про це розслідування дуже мало, але співрозмовники газет кажуть: російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.

  • У квітні 2023 року стало відомо, що спільне розслідування журналістів Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії виявило десятки російських шпигунів серед колишніх та активних співробітників диппредставництв Росії.
  • У травні США повідомили про нейтралізацію шпигунської програми ФСБ, яка 20 років допомагала красти дані НАТО.

Читайте також: Російського хокеїста заарештували у Польщі, спецслужби вважають – це член групи диверсантів

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БразиліяРосіяшпигунство
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 