В Бразилии подозревают, что стали инкубатором для российских шпионов – WSJ

Власти Бразилии начали расследование в связи с появлением информации, что российские шпионы активно используют паспорта этой страны. За последнее время стало известно по меньшей мере о трех таких случаях, пишет The Wall Street Journal.

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В июне 2022 года разведка Нидерландов раскрыла российского шпиона Сергея Черкасова, пытавшегося устроиться стажером в Международный криминальный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры. Сейчас Черкасов отбывает 15 лет заключения в Бразилии за использование фальшивых документов.

Другой известный случай – задержание Норвегией россиянина Михаила Микушина в октябре 2022 года, который под именем бразильца Хосе Асиса Джаммарии работал в университете города Тромсе, а до этого – в университетах Канады. В Бразилии пытаются выяснить, что произошло с настоящим владельцем этого имени.

Третий русский шпион, выдавая себя за бразильца Герхарда Даниэля Кампоса Виттиха, жил в Рио-де-Жанейро, занимаясь бизнесом. В прошлом году он неожиданно исчез, а через несколько месяцев разведка Греции идентифицировала его как россиянина Шмырева. По информации греческой разведки, он бежал в Россию с женщиной-шпионкой, которая все это время жила под фальшивым именем в Греции.

"Следствием этих инцидентов стало расследование в Бразилии, чтобы выяснить, использует ли Москва эту страну как инкубатор для тайных агентов, пытающихся проникнуть на Запад", – пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Информации об этом расследовании очень мало, но собеседники газет говорят: российских шпионов, притворяющихся бразильцами, может быть гораздо больше.

В апреле 2023 стало известно, что совместное расследование журналистов Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании выявило десятки российских шпионов среди бывших и активных сотрудников диппредставительств России.

В мае США сообщили о нейтрализации шпионской программы ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО.

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