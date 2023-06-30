Российский хоккеист арестован в Польше, спецслужбы считают – это член группы диверсантов

Российский хоккеист, некто Максим С., был задержан сотрудниками спецслужб в Польше: его обвиняют в шпионаже в пользу разведки РФ. Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро, а также Национальная прокуратура страны.

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По данным следствия, россиянин является профессиональным спортсменом хоккейного клуба первой лиги и находится в Польше с октября 2021 года.

Там, по данным правоохранителей, он не только катал шайбу, но и "вел деятельность, включающую, среди прочего, выявление критической инфраструктуры в нескольких воеводствах, информировал своих кураторов о результатах разведки, за что и получал вознаграждение".

Эпизод проходит по масштабному делу о шпионской сети РФ в Люблинском воеводстве.

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Хоккеист является уже 14-м подозреваемым по этому кейсу: "Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательно-пропагандистскую деятельность против Польши".

Задержанного арестовали на три месяца, опасаясь побега. Спортсмену грозит до 10 лет тюрьмы.

СПРАВКА. В середине марта 2023 года . В середине марта 2023 года раскрыли девять предполагаемых участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала в беларусов и украинцев, россиян тогда не выявили), через две недели – еще троих, а в конце июня – этого спортсмена. Они действовали в Подкарпатье, следили за ж/д путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идут военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок. Спецслужбы нашли у группы камеры слежения, GPS-трекеры и другое электронное оборудование, которое должно было быть пущено в ход для слежки за транспортом в различных местах вблизи границы.

Еще в марте, после первых арестов, глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что эта сеть "готовила диверсионные акты по поручению российской разведки".

Агентство внутренней безопасности Польши пишет, что группе также была поручена пропагандистская деятельность "с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания враждебных настроений в Польше по отношению к странам НАТО и подрыва политики польского правительства по Украине".

В середине февраля 2023 года в Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений.

28 июня в Киев неожиданно приехал президент Польши Дуда.

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