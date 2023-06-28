В Киев неожиданно приехал Дуда – фото, видео

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает Twitter канцелярии польского президента.

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Канцелярия сообщает, что Дуда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским в день Конституции Украины и обсудить с ним текущую ситуацию на фронте, в том числе угрозу вероятной диверсии России на Запорожской АЭС.

Также президенты намерены обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

12 июня 2023 года на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Анджей Дуда был наиболее решителен в поддержке принятия Украины в Североатлантический Альянс.

27 июня Дуда назвал "негативным сигналом для Европы" передислокацию террористической организации Вагнера из России в Беларусь.

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