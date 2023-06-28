UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киев неожиданно приехал Дуда – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 15:19
В Киев неожиданно приехал Дуда – фото, видео - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (фото - МИД)

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает Twitter канцелярии польского президента.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Канцелярия сообщает, что Дуда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским в день Конституции Украины и обсудить с ним текущую ситуацию на фронте, в том числе угрозу вероятной диверсии России на Запорожской АЭС.

Также президенты намерены обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Анджей Дуда в Киеве (Фото – Twitter Kancelaria Prezydenta)

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визитвступление в НАТОпольшаанджей дудадень конституции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 