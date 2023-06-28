До Києва несподівано приїхав президент Дуда – фото, відео

Президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомляє Twitter канцелярії польського президента.

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Канцелярія повідомляє, що Дуда приїхав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у день Конституції України та обговорити з ним поточну ситуацію на фронті, зокрема загрозу ймовірної диверсії Росії на Запорізькій АЕС.

Також президенти мають намір обговорити підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

12 червня 2023 року на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном Анджей Дуда був найбільш рішучим у підтримці прийняття України до Північноатлантичного Альянсу.

27 червня Дуда назвав "негативним сигналом для Європи" передислокацію терористичної організації Вагнера з Росії до Білорусі.

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