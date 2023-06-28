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До Києва несподівано приїхав президент Дуда – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 15:19
До Києва несподівано приїхав президент Дуда – фото, відео - Фото
Анджей Дуда та Володимир Зеленський (фото - МЗС)

Президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомляє Twitter канцелярії польського президента.

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Канцелярія повідомляє, що Дуда приїхав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у день Конституції України та обговорити з ним поточну ситуацію на фронті, зокрема загрозу ймовірної диверсії Росії на Запорізькій АЕС.

Також президенти мають намір обговорити підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Анджей Дуда в Киеве (Фото – Twitter Kancelaria Prezydenta)

Сергій Бережний
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