Російського хокеїста заарештовано у Польщі, спецслужби вважають – це член групи диверсантів
Російського хокеїста Максима С. було затримано співробітниками спецслужб у Польщі: його звинувачують у шпигунстві на користь розвідки РФ. Про це повідомив генеральний прокурор та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зебро, а також Національна прокуратура країни.
За даними слідства, росіянин є професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги та перебуває у Польщі з жовтня 2021 року.
Там, за даними правоохоронців, він не лише катав шайбу, а й "вів діяльність, що включає, серед іншого, виявлення критичної інфраструктури у кількох воєводствах, інформував своїх кураторів про результати розвідки, за що й отримував винагороду".
Епізод проходить у масштабній справі про шпигунську мережу РФ у Люблінському воєводстві.
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Хокеїст є вже 14-м підозрюваним у цьому кейсі: "Підозрювані, ідентифіковані як іноземці через східний кордон, вели розвідувально-пропагандистську діяльність проти Польщі".
Затриманого арештували на три місяці, побоюючись його втечі. Спортсмену загрожує до 10 років ув'язнення.
Ще у березні, після перших арештів, глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що ця мережа "готувала диверсійні акти за дорученням російської розвідки".
Агентство внутрішньої безпеки Польщі пише, що групі також було доручено пропагандистську діяльність "з метою дестабілізації польсько-українських відносин, розпалювання ворожих настроїв у Польщі щодо країн НАТО та підриву політики польського уряду щодо України".
- У середині лютого 2023 року у Польщі з МЗС звільнили всіх випускників Московського інституту міжнародних відносин.
- 28 червня до Києва несподівано приїхав президент Польщі Дуда.
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