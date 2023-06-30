Російського хокеїста заарештовано у Польщі, спецслужби вважають – це член групи диверсантів

Російського хокеїста Максима С. було затримано співробітниками спецслужб у Польщі: його звинувачують у шпигунстві на користь розвідки РФ. Про це повідомив генеральний прокурор та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зебро, а також Національна прокуратура країни.

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За даними слідства, росіянин є професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги та перебуває у Польщі з жовтня 2021 року.

Там, за даними правоохоронців, він не лише катав шайбу, а й "вів діяльність, що включає, серед іншого, виявлення критичної інфраструктури у кількох воєводствах, інформував своїх кураторів про результати розвідки, за що й отримував винагороду".

Епізод проходить у масштабній справі про шпигунську мережу РФ у Люблінському воєводстві.

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Хокеїст є вже 14-м підозрюваним у цьому кейсі: "Підозрювані, ідентифіковані як іноземці через східний кордон, вели розвідувально-пропагандистську діяльність проти Польщі".

Затриманого арештували на три місяці, побоюючись його втечі. Спортсмену загрожує до 10 років ув'язнення.

ДОВІДКА. У середині березня 2023 року . У середині березня 2023 року розкрито дев'ять ймовірних учасників шпигунської мережі (польські ЗМІ писали, що Росія завербувала білорусів та українців, росіян тоді не виявили), за два тижні – ще трьох, а наприкінці червня – цього спортсмена. Вони діяли в Підкарпатті, стежили за залізничними коліями, діяли на маршрутах поїздів, що прямують у бік України, куди йде військова техніка і гуманітарна допомога. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання. Спецслужби знайшли у групи камери стеження, GPS-трекери та інше електронне обладнання, яке мало бути пущене в хід для стеження за транспортом у різних місцях поблизу кордону.

Ще у березні, після перших арештів, глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що ця мережа "готувала диверсійні акти за дорученням російської розвідки".

Агентство внутрішньої безпеки Польщі пише, що групі також було доручено пропагандистську діяльність "з метою дестабілізації польсько-українських відносин, розпалювання ворожих настроїв у Польщі щодо країн НАТО та підриву політики польського уряду щодо України".

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