Разведка Нидерландов сорвала многолетнюю операцию ГРУ по внедрению агента в суд в Гааге

Разведка Нидерландов заявила, что выявила российского агента, который пытался внедриться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Сообщение об этом публикует Reuters.

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По информации разведки, в апреле агент пытался под вымышленным именем Виктор Мюллер Феррейра въехать в Нидерланды с паспортом Бразилии для прохождения стажировки в МУС, который сейчас занимается, среди прочего, расследованиями военных преступлений России в Украине.

Сообщается, что настоящее имя агента – Сергей Черкасов, и что детальная "легенда" для его внедрения создавалась в течение нескольких лет, и включала "сложные семейные отношения", круг общения в Бразилии, включая "любимые" рестораны и клубы.

"Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая потребовала много времени, энергии и денег", — сказал глава разведслужбы Эрик Акербум.

В заявлении Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сказано, что Черкасова-Феррейра по прилету задержали в аэропорту, он был объявлен нежелательным иностранцем и отправлен обратно в Бразилию, где ему грозит судебное разбирательство.

Акербум заявил, что уровень подготовки операции "ясно показывает, что русские пытаются получить незаконный доступ к информации из МУС".

Представитель МУС Соня Робла сказала, что суд благодарен властям Нидерландов за выявление угрозы.

В меморандуме разведки, который был предан гласности в виде исключения как предупреждение для других международных институтов об угрозе возможных аналогичных операций против них, отмечено, что за последние годы спецслужбы Нидерландов выслали более 20 россиян по обвинениям в шпионаже, в том числе четверых в 2018 году за взлом ресурсов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), двоих в 2020 году за промышленный шпионаж в секторе высоких технологий и 17 вероятных оперативников, аккредитованных в качестве дипломатов, которые были высланы из страны после начала вторжения России в Украину.

4 июня глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине, а также другие важные места.

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Сергей Бережной

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