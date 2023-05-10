США нейтрализовали шпионскую программу ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО

Федеральное бюро расследований и прокуратура США в восточном округе Нью-Йорка в координации с несколькими иностранными правительствами, провели операцию Medusa и нейтрализовали шпионскую программу Федеральной службы безопасности России Snake. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

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Правительство США связывает программу Snake с деятельностью отдела ФСБ, который называется "16-й центр".

"В течение почти 20 лет это подразделение, которое в судебных документах называется Turla, использовало версии вредоносной программы Snake для кражи секретных документов из сотен компьютерных систем, принадлежавших правительствам стран-членов Организации Североатлантического договора, по меньшей мере в 50 странах, а также у журналистов и других лиц и организаций, представляющих интерес для РФ. После кражи этих документов подразделение Turla переправляло их через тайную сеть компьютеров в США и во всем мире, пользователи которых не знали о заражении программой Snake", – говорится в сообщении.

Для обезвреживания российской программы кибершпионажа специалисты ФБР создали программу Perseus. Ее с разрешения суда удаленно внедрили в зараженные компьютеры, где она заставляла программу Snake перезаписывать собственные компоненты, необходимые для работы.

ФБР общается с властями других государств, чтобы сообщить им о заражении вирусом и предоставить рекомендации по его удалению.

"В течение 20 лет ФСБ использовала вредоносное программное обеспечение Snake для осуществления кибершпионажа против США и наших союзников. Сегодня этому пришел конец", – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности минюста США.

2 мая 2023 года сообщалось, что ФБР с помощью украинской полиции закрыло девять криптообменников, которые, по данным американского следствия, оказывали услуги киберпреступникам.

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Наталія Медведєва

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