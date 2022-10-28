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Прокуратура Норвегии раскрыла русское имя "бразильца", которого подозревают в шпионаже

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28.10.2022, 19:58
Прокуратура Норвегии раскрыла русское имя
Хосе Ассис Джаммария во время пребывания в Канаде в 2015 году (фото – социальные сети)

Прокурор службы внутренней безопасности Норвегии назвал русское имя человека, который въехал в страну как гражданин Бразилии и был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Associated Press.

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25 октября в городе Тромсе был задержан человек с паспортом Бразилии, который называл себя "Хосе Ассис Джаммария" и работал в Арктическом университете Норвегии. 

Представитель Службы безопасности Норвегии сказал, что, по их данным, задержанного зовут Михаил Микушин. Он добавил, что пока остаются сомнения по поводу его личности, но есть полная уверенность, что задержанный не бразилец. Власти считают, что ему 44 года и что он родился в России в 1978 году.

Подозреваемому предъявлено "предварительное" обвинение в шпионаже, но формула обвинения может быть изменена, поскольку расследование только началось. Если его признают виновным в нарушении законов Норвегии о шпионаже, мужчине грозит до трех лет тюрьмы. 

По сообщениям СМИ, подозреваемый прибыл в Норвегию в 2021 году и занимался исследованием северных регионов и гибридных угроз. 

Человек с именем Хосе Ассис Джаммария учился в Канаде в колледже Университета Калгари в Альберте, который он закончил в 2018 году со степенью магистра стратегических исследований. 

Христо Грозев из международной расследовательской группы Bellingcat подтвердил выводы спецслужб Норвегии и показал свидетельства, что Микушин, несмотря на глубокую конспирацию, регулярно ездил в Россию, а в российских налоговых документах указывал адрес общежития академии ГРУ. 

  • В июне 2022 года разведка Нидерландов заявила, что выявила российского агента с паспортом Бразилии, который пытался внедриться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
Сергій Бережний
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шпионаж норвегия
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