В Норвегии подозревают в шпионаже "бразильского ученого", который, скорее всего, россиянин

В Норвегии арестовали по подозрению в шпионаже гражданина Бразилии, который, возможно, является россиянином и работает на российскую разведку. Об этом сообщает NRK.

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Как отмечается, гражданин Бразилии был задержан по дороге на работу в Тромсе.

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии подозревает, что задержанный находится в стране под вымышленным именем и личностью, что на самом деле он россиян и работает на российскую разведку.

"Мы потребовали, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсе, норвежского Арктического университета, был выслан из Норвегии, поскольку мы считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам", – сказал помощник руководителя PST Хедвиг Мое.

Как отмечается, это первый случай в Норвегии, когда PST арестовывает кого-то, кто, по их мнению, является нелегалом.

Мужчина приехал в Норвегию с исследовательским проектом в Университет Тромсе осенью 2021 года. Здесь он, среди прочего, исследовал северный регион и гибридные угрозы.

В PST обеспокоены, что он мог получить информацию о политике Норвегии в северном регионе, которая представляет угрозу для безопасности королевства.

В феврале 2022 года Управление гражданской авиации Норвегии запретило гражданам России пилотировать в Норвегии самолеты и беспилотные устройства. Также закон запрещает зарегистрированным и эксплуатируемым в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над Норвегией.

16 октября сообщалось, что норвежская полиция арестовала россиянина, который запустил беспилотник над аэропортом Тромсе.

17 октября число задержанных в Норвегии за такое нарушение россиян достигло шести.

19 октября в норвежском Хаммерфесте задержан гражданин России за незаконное использование дрона на Шпицбергене. Задержанный – сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Наталія Медведєва

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