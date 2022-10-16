В Норвегии арестовали уже второго россиянина за управление дроном

В Норвегии снова арестован гражданин России за управление беспилотником, вопреки запрету, введенному после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Washington Post.

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Норвежская полиция арестовала россиянина, который запустил беспилотник над аэропортом Тромсе на севере Норвегии. Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю – ранее на границе при выезде из Норвегии был задержан гражданин РФ, в багаже которого были найдены два дрона.

При аресте у россиянина были изъяты фототехника, дрон и карты памяти. При осмотре оборудования у него обнаружили фотографии аэропорта Киркенес (город недалеко от границы с Россией) и норвежского военного вертолета.

В феврале 2022 года Управление гражданской авиации Норвегии запретило гражданам России пилотировать в Норвегии самолеты и беспилотные устройства. Также закон запрещает зарегистрированным и эксплуатируемым в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над Норвегией.

WP напоминает, что на прошлой неделе дроны были замечены над некоторыми объектами критической и энергетической инфраструктуры Норвегии, и в одном случае привели к эвакуации персонала газоперерабатывающего завода из-за опасений диверсии.

6 октября Швеция сообщила, что провела инспекцию на месте выбросов газа из поврежденных Северных потоков, и первые выводы подтвердили подозрения в диверсии.

11 октября в НАТО заявили, что принимают меры для усиления безопасности критической инфраструктуры стран-членов Альянса после предполагаемых диверсий на газопроводах Северный поток и Северный поток 2 в Балтийском море.

Сергій Бережний

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