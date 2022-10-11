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НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях после диверсии на газопроводах

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 21:04
НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях после диверсии на газопроводах - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО принимает меры для усиления безопасности критической инфраструктуры стран-членов Альянса после гипотетических диверсий на газопроводах Северный поток и Северный поток 2 в Балтийском море. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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Столтенберг сказал, что Альянс увеличил военное присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей.

По его словам, корабельные группы поддержаны авиационным и подводным мониторингом. Страны Альянса также усиливают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и обмен информацией между спецслужбами. Критической инфраструктурой, как он пояснил, являются газопроводы, а также подводные энергетические и информационные магистрали.

Генсек НАТО подчеркнул, что "любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО вызовет согласованный и решительный ответ", характер которого будет зависеть от характера атаки.

Он также не исключил, что НАТО может активизировать 5 статью устава Альянса в случае крупной диверсии. 

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02:03, второй в 19:04. ЦРУ предостерегало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружили четвертое место разрыва труб.
  • 6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.
  • 11 октября Швеция заявила, что не будет делиться с Россией предварительными результатами расследования взрывов, произошедших на балтийских газопроводах.

Читайте также: Диверсия на $280 млн. Что известно об авариях на газопроводах Газпрома в Балтийском море

Сергій Бережний
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нато северный поток йенс столтенберг Северный поток 2 диверсия
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