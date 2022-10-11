НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях после диверсии на газопроводах

НАТО принимает меры для усиления безопасности критической инфраструктуры стран-членов Альянса после гипотетических диверсий на газопроводах Северный поток и Северный поток 2 в Балтийском море. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг сказал, что Альянс увеличил военное присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей.

По его словам, корабельные группы поддержаны авиационным и подводным мониторингом. Страны Альянса также усиливают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и обмен информацией между спецслужбами. Критической инфраструктурой, как он пояснил, являются газопроводы, а также подводные энергетические и информационные магистрали.

Генсек НАТО подчеркнул, что "любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО вызовет согласованный и решительный ответ", характер которого будет зависеть от характера атаки.

Он также не исключил, что НАТО может активизировать 5 статью устава Альянса в случае крупной диверсии.

6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

11 октября Швеция заявила, что не будет делиться с Россией предварительными результатами расследования взрывов, произошедших на балтийских газопроводах.

Читайте также: Диверсия на $280 млн. Что известно об авариях на газопроводах Газпрома в Балтийском море

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.