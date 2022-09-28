Диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ – Bild
По мнению экспертов, взорвать газопроводы на дне Балтийского моря могли диверсанты российского ГРУ или подводные дроны, пишет Bild.
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По одной из версий, взрывчатку на газовые коммуникации в Балтийском море могли заложить водолазы-диверсанты. Такое предположение высказал исследователь из Королевского колледжа обороны Дании Андерс Пак Нильсен, который считает, что "для этого требуется только судно и несколько водолазов, обученных глубинному минированию".
По второй версии, взрывные устройства могли установить подводные дроны. Кеннет Оленшлегер Буль из отделения стратегии и военных наук Норвежской академии обороны утверждает, что такие аппараты после предварительной разведки могут заминировать коммуникации и отойти, практически не оставив следов.
"Международное сообщество подозревает, что за диверсией стоит Россия, но это не доказано", – пишет издание.
27 сентября полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж". Одновременно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, причем одной из предпосылок для введения таких мер являются "сообщения об увеличении активности дронов".
- 26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
- Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.
- ЦРУ предупреждало Германию об угрозе нападений на газопроводы в Балтийском море еще несколько недель назад.
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