Диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ – Bild

По мнению экспертов, взорвать газопроводы на дне Балтийского моря могли диверсанты российского ГРУ или подводные дроны, пишет Bild.

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По одной из версий, взрывчатку на газовые коммуникации в Балтийском море могли заложить водолазы-диверсанты. Такое предположение высказал исследователь из Королевского колледжа обороны Дании Андерс Пак Нильсен, который считает, что "для этого требуется только судно и несколько водолазов, обученных глубинному минированию".

По второй версии, взрывные устройства могли установить подводные дроны. Кеннет Оленшлегер Буль из отделения стратегии и военных наук Норвежской академии обороны утверждает, что такие аппараты после предварительной разведки могут заминировать коммуникации и отойти, практически не оставив следов.

"Международное сообщество подозревает, что за диверсией стоит Россия, но это не доказано", – пишет издание.

27 сентября полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж". Одновременно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, причем одной из предпосылок для введения таких мер являются "сообщения об увеличении активности дронов".

26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.

Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.

ЦРУ предупреждало Германию об угрозе нападений на газопроводы в Балтийском море еще несколько недель назад.

Сергій Бережний

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