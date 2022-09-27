"Прямой саботаж": власти говорят о диверсии на Северных потоках и об "активности дронов"

После получения первых данных о расследовании причин утечек на морских участках газопроводов Северный поток и Северный поток 2 норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, а полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полиция Швеции сообщила, что в связи с утечкой из газопровода Северный поток составила протокол, в котором инцидент квалифицирован как "прямой саботаж". Полиция заявила, что продолжает расследование в сотрудничестве с другими компетентными службами.

Министр нефти и энергетики Норвегии Осланд, который вынужден был из-за аварии на газопроводе прервать визит в Польшу, сообщил медиа, что "правительство, полиция, вооруженные силы Норвегии и операторы норвежского континентального шельфа работают в тесном контакте" и "изучают ситуацию".

По его словам, одной из предпосылок для введения мер повышенной готовности на объектах инфраструктуры норвежского континентального шельфа, были "сообщения об увеличении активности дронов".

26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.

Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.

Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.