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"Прямой саботаж": власти говорят о диверсии на Северных потоках и об "активности дронов"

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 21:11
Фото - Forsvaret

После получения первых данных о расследовании причин утечек на морских участках газопроводов Северный поток и Северный поток 2 норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, а полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж".

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Полиция Швеции сообщила, что в связи с утечкой из газопровода Северный поток составила протокол, в котором инцидент квалифицирован как "прямой саботаж". Полиция заявила, что продолжает расследование в сотрудничестве с другими компетентными службами.

Министр нефти и энергетики Норвегии Осланд, который вынужден был из-за аварии на газопроводе прервать визит в Польшу, сообщил медиа, что "правительство, полиция, вооруженные силы Норвегии и операторы норвежского континентального шельфа работают в тесном контакте" и "изучают ситуацию". 

По его словам, одной из предпосылок для введения мер повышенной готовности на объектах  инфраструктуры норвежского континентального шельфа, были "сообщения об увеличении активности дронов".

  • 26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
  • Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.
  • Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.

Сергій Бережний
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северный поток Северный поток 2 норвегия швеция дроны саботаж диверсия газопровод дания
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