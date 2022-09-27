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ЦРУ предупреждало Германию об угрозе атак на трубопроводы на Балтике – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 22:04
ЦРУ предупреждало Германию об угрозе атак на трубопроводы на Балтике – Spiegel - Фото
Фото - Forsvaret

ЦРУ предупреждало федеральное правительство Германии об угрозе нападений на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Центральное разведуправление США еще несколько недель назад сообщало в Берлин о возможности атак на газопроводы в Балтийском море. Это подтвердили изданию несколько человек, знакомых с ситуацией.

Угроза атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными министерствами еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Глобальные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности работы Интернета, но, несмотря на их значимость, они по-прежнему плохо защищены от атак или актов саботажа", – сказал изданию высокопоставленный представитель Бундесвера. Он также считает, что инцидент на газопроводе Северный поток показывает, что угроза, возможно, была даже недооценена.

27 сентября полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж". Одновременно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, причем одной из предпосылок для введения таких мер "сообщения об увеличении активности дронов".

  • 26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
  • Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.
  • Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.
Сергій Бережний
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Германия северный поток цру газопровод Северный поток 2
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