На Северных потоках обнаружено еще одно место разрыва труб газопроводов – уже четвертое

Береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки газа после взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 на дне Балтийского моря. Об этом пишет Aftonbladet.

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По данным Морской администрации Швеции, четвертая утечка находится между двумя на СП-1 на высоте Симришамна, но зафиксирована около СП-2, который идет параллельно.

По данным береговой охраны, она находится в шведской экономической зоне и имеет диаметр 200 метров.

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"Мы не знали о ней ранее и ее не было видно на радарах, потому что она меньше. Береговая охрана заметила утечку, когда они патрулировали этот район на катере и самолете", – сказала Мария Боман, руководитель морской спасательной службы Морского и воздушного спасательного центра.

Две из четырех утечек – в шведской экономической зоне, еще две – в датской.

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Євген Пилипенко

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