На Северных потоках обнаружено еще одно место разрыва труб газопроводов – уже четвертое
Береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки газа после взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 на дне Балтийского моря. Об этом пишет Aftonbladet.
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По данным Морской администрации Швеции, четвертая утечка находится между двумя на СП-1 на высоте Симришамна, но зафиксирована около СП-2, который идет параллельно.
По данным береговой охраны, она находится в шведской экономической зоне и имеет диаметр 200 метров.
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"Мы не знали о ней ранее и ее не было видно на радарах, потому что она меньше. Береговая охрана заметила утечку, когда они патрулировали этот район на катере и самолете", – сказала Мария Боман, руководитель морской спасательной службы Морского и воздушного спасательного центра.
Две из четырех утечек – в шведской экономической зоне, еще две – в датской.
- Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитках.
- Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
- Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый – в 02:03 ночи, второй – в 19:04.
- ЦРУ предупреждало Германию об угрозе нападений на газопроводы в Балтийском море еще несколько недель назад.
- Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ.
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