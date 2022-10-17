В Норвегии арестовали шестерых россиян. Они незаконно фотографировали секретные объекты

В Норвегии арестовали шестерых граждан России, которые незаконно фотографировали секретные объекты. Об этом сообщает RP.PL со ссылкой на норвежскую полицию.

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На прошлой неделе полиция Норвегии задержала мужчину с гражданством России и Израиля на границе — у него в машине обнаружили дроны, также был задержан россиянин, управлявший дроном, летевшим возле аэропорта в Тромсе.

После этого 11 октября были задержаны трое россиян и одна россиянка, у которых обнаружили фотоаппараты с большим количеством зафиксированных секретных объектов — 14 октября местный суд оставил их под стражей на неделю.

Ранее норвежская национальная гвардия была развернута вблизи важных объектов, связанных с экспортом энергоресурсов, после того, как норвежские власти усилили защиту норвежских газовых и нефтяных объектов после утечек из газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

11 октября Швеция заявила, что не будет делиться с Россией предварительными результатами расследования взрывов, произошедших на балтийских газопроводах.

НАТО принимает меры для усиления безопасности критической инфраструктуры стран-членов Альянса после гипотетических диверсий на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 в Балтийском море.

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Дмитро Гриниченко

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