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В Норвегии арестовали шестерых россиян. Они незаконно фотографировали секретные объекты

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17.10.2022, 15:51
В Норвегии арестовали шестерых россиян. Они незаконно фотографировали секретные объекты - Фото
Флаг Норвегии (Фото: скриншот с видео)

В Норвегии арестовали шестерых граждан России, которые незаконно фотографировали секретные объекты. Об этом сообщает RP.PL со ссылкой на норвежскую полицию.

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На прошлой неделе полиция Норвегии задержала мужчину с гражданством России и Израиля на границе — у него в машине обнаружили дроны, также был задержан россиянин, управлявший дроном, летевшим возле аэропорта в Тромсе. 

После этого 11 октября были задержаны трое россиян и одна россиянка, у которых обнаружили фотоаппараты с большим количеством зафиксированных секретных объектов — 14 октября местный суд оставил их под стражей на неделю. 

Ранее норвежская национальная гвардия была развернута вблизи важных объектов, связанных с экспортом энергоресурсов, после того, как норвежские власти усилили защиту норвежских газовых и нефтяных объектов после утечек из газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02:03, второй в 19:04. ЦРУ предостерегало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружили четвертое место разрыва труб.
  • 6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

Читайте также: Диверсия на $280 млн. Что известно об авариях на газопроводах Газпрома в Балтийском море

Дмитро Гриниченко
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Россия шпионаж норвегия
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