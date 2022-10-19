Состоятельный россиянин арестован в Норвегии за съемку с дроном на Шпицбергене

В норвежском Хаммерфесте задержан гражданин России за незаконное использование дрона на Шпицбергене. Об этом сообщает The Barents Observer. По данным Новой газеты, это Андрей Якунин, сын российского олигарха Владимира Якунина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

18 октября суд постановил оставить задержанного под стражей на две недели. По данным правоохранителей, у него есть гражданство РФ и Британии.

В суде подозреваемый настаивал, что его следует считать гражданином Великобритании. Его адвокат также сообщил журналистам, что его подзащитный прибыл в Норвегию на собственной яхте Firebird. По его словам, его клиент признал, что управлял дроном, но у него не было оснований полагать, что это незаконно.

The Barents Observer утверждает, что обвиняемый находился под "крымскими" санкциями с 2014 года, но не называет его имени.

По данным издания Новая газета. Европа, речь может идти об Андрее Якунине, сыне бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Яхта Firebird, по данным издания, принадлежит именно Якунину-младшему.

В феврале 2022 года Управление гражданской авиации Норвегии запретило гражданам России пилотировать в Норвегии самолеты и беспилотные устройства. Также закон запрещает зарегистрированным и эксплуатируемым в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над Норвегией.

16 октября сообщалось, что норвежская полиция арестовала россиянина, который запустил беспилотник над аэропортом Тромсе.

17 октября число задержанных в Норвегии за такое нарушение россиян достигло шести.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.