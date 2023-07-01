Директор ЦРУ бачить у невдоволенні росіян війною унікальну можливість вербувати шпигунів

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління". Про це він заявив на лекції у британському фонді Дітчлі в Оксфордширі, передає Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу.

"Незадоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління – це розвідувальна служба. Ми не дамо їй пропасти даремно", – заявив Бернс.

За даними видання The Washington Post, Бернс нібито таємно відвідав Київ у червні, де з ним поділилися планом завершення війни.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.