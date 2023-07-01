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Директор ЦРУ бачить у невдоволенні росіян війною унікальну можливість вербувати шпигунів

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 23:01
Директор ЦРУ бачить у невдоволенні росіян війною унікальну можливість вербувати шпигунів - Фото
Вільям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління". Про це він заявив на лекції у британському фонді Дітчлі в Оксфордширі, передає Reuters.

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Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу.

"Незадоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління – це розвідувальна служба. Ми не дамо їй пропасти даремно", – заявив Бернс.

  • За даними видання The Washington Post, Бернс нібито таємно відвідав Київ у червні, де з ним поділилися планом завершення війни.
Оксана Житнюк
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