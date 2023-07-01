Директор ЦРУ видит в недовольстве россиян войной уникальную возможность вербовать шпионов

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что недовольство россиян войной против Украины – это возможность для вербовки шпионов, "которая выпадает раз в поколение". Об этом он заявил на лекции в британском фонде Дитчли в Оксфордшире, передает Reuters.

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Бернс заверил, что ЦРУ не упустит такого шанса.

"Недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикой репрессий. Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение – это разведывательная служба. Мы не дадим ей пропасть даром", – заявил Бернс.

По данным издания The Washington Post, Бернс якобы тайно посетил Киев в июне, где с ним поделились планом по завершению войны.

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