"Все увешано радарами". Союзники бьют в набат — шпионы РФ в Вене чувствуют себя вольготно

В Вене присутствуют более 180 дипломатов РФ, и по меньшей мере треть из них – шпионы, но правительство смотрит на это сквозь пальцы, так как, если бы они даже изменили законы, им пришлось бы попытаться обеспечить их соблюдение — "и факт в том, что они, вероятно, не могут; это было бы еще более неловко". Об этом говорится в статье FT, что Вена на фоне большой войны снова стала шпионской столицей Европы, а правительство, "похоже, не спешит это менять".

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В материале авторы приводят цитаты анонимных представителей западной разведки, которые отмечают усиление шпионажа в Вене, что вызвало осуждение со стороны союзников и подорвал авторитет страны среди соседей – стран НАТО.

"Это действительно Дикий Запад [для разведок]. Это почти комично, как много здесь сходит с рук. Даже с нашей стороны, я уверен", — сказал один западный дипломат.

Австрия – дом для нескольких топовых международных организаций (МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ, многие составные ООН, другое), где "традиционно закрывают глаза на тайную разведывательную деятельность на ее территории — до тех пор, пока целью операций не является австрийская правительство".

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В статье говорится, что китайские, иранские, израильские и саудовские агенты также присутствуют в Австрии "в большом количестве", наряду с "десятками" американских, британских и европейских чиновников, которым поручено следить за ними.

Старший научный сотрудник аналитического центра Евросовета по международным отношениям Густав Грессель объясняет: "Если вы офицер российской разведки и хотите запустить источник в Германии, зачем вам рисковать встречей там? Вы приглашаете этого парня на лыжный отдых в Австрию. Или на бал в Вене... Вы можете запросто вербовать источники и выводить информацию совершенно беспрепятственно", – сказал бывший австрийский военный.

После всплеска такой зловредной активности три крупнейшие оппозиционные партии Австрии весной 2023 года совместно поддержали поправки ради введения уголовной ответственности за шпионаж. Но с той поры ничего не поменялось "из-за неоднократных проволочек правительства", пишет FT.

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С тех пор как в парламенте было предложено ввести в Австрии уголовную ответственность за шпионаж "против иностранного государства или международной организации", правительство дважды использовало свое влияние, пишет FT, чтобы приостановить голосование. Сейчас все отложено до конца летних каникул.

Историк австрийской разведки и политолог Томас Риглер обратил внимание на то, что крыши дипзданий РФ по Вене увешаны спутниковыми тарелками, радарами, "куполами" и "любопытными навесами", причем некоторые из них установлены в последние несколько месяцев. Он полагает, что в городе, вероятно, проводится крупная российская разведывательная операция, и сбор данных идет в масштабе, который делает эту операцию "самой важной из всей сети в Европе".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие евространы изгнали более 400 российских шпионов под дипломатическим прикрытием. Австрия выслала только четверых, тогда как "многие другие" продолжают действовать там "нелегально из-за слабой полиции и слежки за шпионажем".

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Издание отмечает, что такая ситуация "стала головной болью для консервативно-зеленого коалиционного правительства, но падение рейтингов и ожесточенные дебаты по поводу нейтралитета Австрии отодвинули проблему шпионажа вниз в списке приоритетов".

Австрийская разведка признает, что проблема есть, и прямо указывает: нынешняя правовая ситуация в Австрии, особенно очень ограниченные правовые возможности для противодействия шпионажу и ограниченная криминализация таких преступлений, приводит к "очень большому" присутствию иностранных разведок и агентов секретных служб в республике.

Директор Управления госбезопасности и разведки страны Омар Хайяви-Пиршнер жалуется, что его ведомство во много бессильно – нет полномочий, а закон, криминализирующий шпионаж против неавстрийских целей, "нуждается в адаптации".

Представитель западной разведки сказал, что позиция властей Австрии якобы состоит в том, чтобы надеяться, что "все пройдет".

"Такое положение Австрии в Европе смущает, но правительство всегда может сказать, что ни один закон не нарушается", – подытожил он.

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