Премьер Бельгии: Некоторые евродепутаты распространяли роспропаганду за деньги

Александер де Кроо заявил об этом в рамках совместного расследования бельгийских и чешских спецслужб

Александер де Кроо (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил в интервью Politico, что Россия платила некоторым депутатам Европарламента за распространение пропаганды.

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Он рассказал о "тесном" сотрудничестве бельгийских и чешских спецслужб, разоблачивших российскую пропагандистскую сеть в Евросоюзе.

"К примеру, стало известно, что Россия обращалась к депутатам Европарламента, а также платила им, чтобы они продвигали здесь российскую пропаганду", – заявил де Кроо.

В прошлом году Financial Times сообщала, что в Вене присутствует более 180 дипломатов РФ, и по меньшей мере треть из них – шпионы, но правительство смотрит на это сквозь пальцы, поскольку, если бы они даже изменили законы, им пришлось бы попытаться обеспечить их соблюдение – "и факт в том, что они, вероятно, неспособны это сделать; это было бы еще неудобнее".

12 апреля 2023 года Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, подозреваемой в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

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