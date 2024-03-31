СБУ и контрразведка Чехии разоблачили сеть влияния в Евросоюзе. Ее возглавлял Медведчук

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сеть платила евродепутатам за распространение роспропаганды

Виктор Медведчук (Фото: ЭРА/Сергей Долженко)

На прошлой неделе чешская контрразведка разоблачила в Евросоюзе сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды; за ней стоял экс-лидер запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук, пишет Голос Америки. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что разоблачить сеть удалось благодаря Службе безопасности Украины.

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28 марта премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что Россия платила некоторым депутатам Европарламента за распространение пропаганды.

Он рассказал о "тесном" сотрудничестве бельгийских и чешских спецслужб, разоблачивших российскую пропагандистскую сеть в Евросоюзе.

Накануне чешская контрразведка (BIS) опубликовала отчет о "двух украинских бизнесменах, оказавших влияние на информационное поле в Украине и тесно связанных с Россией".

По данным BIS, во главе пророссийской сети стоял обвиненный в государственной измене Медведчук и бывший генеральный продюсер канала "112 Украина" Артем Марчевский.

По словам собеседника LIGA.net, сеть платила евродепутатам, чтобы они восхваляли диктатора Владимира Путина и Россию в европейских медиа, а также публиковала собственные антиукраинские и антиевропейские материалы на сайте Голос Европы.

В настоящее время депутаты Европарламента требуют тщательного расследования пророссийского влияния.

12 апреля 2023 года Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, подозреваемой в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

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