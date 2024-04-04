ІДІЛ може влаштувати нові теракти в Росії, вона спробує переспрямувати їх на Захід — генерал СБУ

Ягун заявив, що в ІДІЛ налічувалося близько 9000 бійців із російським громадянством

Віктор Ягун (Фото: скриншот з відео)

ІДІЛ може посилити свою терористичну діяльність на території Росії, але Москва спробує переспрямувати їхні акти на західні країни. Таку думку висловив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, в ІДІЛ налічується близько 9000 бійців із російським громадянством, з яких 3000 мають спеціальну військову підготовку.

"Тому раніше ІДІЛ використав Росію як перевалочний пункт, таку собі "спокійну гавань" для вербування та інших заходів. Зараз же ІДІЛ може перейти до активних дій на території Росії", – сказав Ягун.

Він зазначив, що РФ спробує "перенаправити" дії ІДІЛ на інші країни.

"Францію чи Велику Британію, але всі вже готуються до цього", – заявив генерал.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Незважаючи на те, що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

Читайте також: В оточенні Путіна не вірять у причетність України до теракту у "Крокусі" – Bloomberg