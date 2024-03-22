Теракт у Крокусі. США не бачать ознак причетності України, повстанці звинувачують Путіна

Джон Кірбі заявив, що немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини

Фото пожежі у Крокусі (Telegram-канали)

Немає жодних ознак того, що Україна причетна до теракту у концертному залі "Крокус" у Підмосков'ї. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає AFP.

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"Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини <...> На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною", – сказав він.

За словами Кірбі, кадри стрілянини "були жахливими і на них просто важко дивитися".

Тим часом Легіон Свобода Росії звинуватив у теракті російського диктатора Володимира Путіна та його режим.

"У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі і не здивовані черговою кривавою провокацією", – йдеться у повідомленні повстанців.

За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік" близько 19:00 за київським часом.

Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі".

Станом на 21:00 відомо про 40 загиблих та 130 поранених, згідно з офіційними даними ФСБ.

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