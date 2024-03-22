Теракт в Крокусе. США не видят признаков причастности Украины, повстанцы обвиняют Путина
Нет никаких признаков того, что Украина причастна к теракту в концертном зале "Крокус" в Подмосковье. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает AFP.
"Пока нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе <...> На этой ранней стадии я бы не советовал вам искать какую-либо связь с Украиной", – сказал он.
По словам Кирби, кадры стрельбы "были ужасающими и на них просто тяжело смотреть".
Между тем, Легион Свобода России обвинил в теракте российского диктатора Владимира Путина и его режим.
"В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", – говорится в сообщении повстанцев.
По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени.
Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы троих мужчин "в камуфляже".
- По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.
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