Теракт в Крокусе. США не видят признаков причастности Украины, повстанцы обвиняют Путина

Джон Кирби заявил, что нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе

Фото пожара в Крокусе (Telegram-каналы)

Нет никаких признаков того, что Украина причастна к теракту в концертном зале "Крокус" в Подмосковье. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает AFP.

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"Пока нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе <...> На этой ранней стадии я бы не советовал вам искать какую-либо связь с Украиной", – сказал он.

По словам Кирби, кадры стрельбы "были ужасающими и на них просто тяжело смотреть".

Между тем, Легион Свобода России обвинил в теракте российского диктатора Владимира Путина и его режим.

"В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", – говорится в сообщении повстанцев.

По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени.

Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы троих мужчин "в камуфляже".

По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.

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