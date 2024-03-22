В Подмосковном торговом центре Crocus City Hall произошла стрельба, пропагандистские российские СМИ пишут о якобы трех людях "в камуфляже с оружием", Telegram-каналы заявляют о по меньшей мере 12 погибших и более 30 раненых.

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По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник".

Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже".

По словам очевидцев, нападающий стрелял из автоматического оружия.

На опубликованных видео видно, как россияне в панике спускаются по лестнице и кричат. Некоторые каналы публикуют незаблюренные фотографии погибших.

После стрельбы Telegram-каналы начали распространять видео и фото, на которых с ТЦ поднимается черный дым. Некоторые российские ресурсы предполагают, что кто-то мог заложить взрывчатку, поскольку "был слышен взрыв".

Фото: Telegram

Российские ресурсы сообщают, что МЧСники не могут ликвидировать пожар, утверждают, что начала падать крыша "Крокуса".

27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – учащиеся.