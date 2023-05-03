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В Белграде ученик устроил стрельбу в школе. По данным СМИ, погибли до 10 человек

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 12:28
В Белграде ученик устроил стрельбу в школе. По данным СМИ, погибли до 10 человек - Фото
Фото: EPA

В сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. Официальной информации пока нет. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – ученики.

Местное издание Новости пишет, что подросток убил девять человек, восемь из которых были учениками и один – охранник.

Издание пишет, что стрельба произошла в школе "Владислав Рибникар". По данным журналистов, погибшие находились в коридоре школы. Также есть тяжелораненые.

По информации издания, учащийся в момент стрельбы находился под действием наркотиков. Его задержала полиция.

Srbija vesti пишет, что парень ворвался на урок истории и начал стрелять в учеников.

По данным издания Telegraph, у подростка было ружье с пятью патронами.

Tanjug сообщает, что во время стрельбы погиб охранник, пятеро учеников получили ранения. По информации издания, ранение получила также учительница школы, позже она скончалась в больнице.

Читайте также: Расстрел в Нэшвилле: Полиция опубликовала видео, как стрелок входил в школу

Вадим Ребрина
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