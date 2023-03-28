Департамент полиции Нэшвилла обнародовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых Одри Хейл входит в школу перед тем, как начать стрелять по людям.

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27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия трех детей и троих взрослых и затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

По данным властей, в совершении этого преступления подозревается 28-летняя выпускница этой школы Одри Хейл. В полиции утверждают, что Хейл была трансгендером, но не сообщают дополнительных подробностей.

Полиция сообщила, что при обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила "манифест" с указанием нескольких целей для нападения, план здания школы с обозначением всех выходов и другими пометками, на основании чего следствие предполагает, что нападение было продуманным.

26 сентября 2022 года в российском Ижевске произошла стрельба в школе №88. Погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей.

24 ноября 2022 года в Крымске Краснодарского края РФ неизвестный устроил стрельбу на улице. Погибли четыре человека, включая стрелка.

10 марта 2023 года несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в результате нападения.

Сергій Бережний

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