В российском Ижевске утром произошла стрельба в школе №88. Погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Сейчас ученики и сотрудники школы эвакуированы. На месте происшествия работают спецслужбы и 14 бригад скорой помощи.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранения получил 21 человек, среди них 14 детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Как пишет ТАСС, по предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Пока его личность не установлена. СК РФ сообщил, что он был одет в майку с нацисткой символикой и в балаклаву.

Депутат нелегитимной Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Также сегодня, 26 сентября, 25-летний мужчина выстрелил в военкома в Иркутской области.

Вадим Ребрина

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