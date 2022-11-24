В России неизвестный расстрелял людей на улице, погибли четверо: видео
24.11.2022, 17:49
Скриншот с видео
В Крымске Краснодарского края, РФ, неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице. Погибли четыре человека, включая стрелка. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
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Telegram-канал Mash сообщает, что россиянин расстрелял людей после проигранного бывшей жене суда за квартиру. Супруга якобы забежала в ТЦ и попросила о помощи. Убитый мужчина с видео якобы пытался заступиться за нее. После этого стрелок уехал домой к сыну и там застрелился, сообщает канал.
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