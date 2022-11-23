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В США неизвестный расстрелял посетителей Walmart: до десятка погибших, много раненых

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 10:25
В США неизвестный расстрелял посетителей Walmart: до десятка погибших, много раненых - Фото
Скриншот с видео

В Чесапике, штат Вирджиния, США, неизвестный открыл огонь в магазине Walmart. Погибли до 10 человек, среди которых стрелок, многие ранены. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя местного полицейского управления Лео Косински.

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По его словам, в течение 30-45 минут после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили "множество погибших и множество раненых". Спасательные и тактические группы вошли в магазин, чтобы быстро принять меры, добавил он. По словам полицейского, в магазине был только один стрелок, он мертв.

CNN со ссылкой на Косински сообщает, что во время ответных действий никто из сотрудников правоохранительных органов не стрелял. По словам источника телеканала, в какой-то момент стрелок направил оружие на себя.

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Вадим Ребрина
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США стрельба убийство Walmart
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