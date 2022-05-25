Подросток убил 19 детей, свою бабушку и учителя начальной школы в Техасе

18-летний молодой человек убил по меньшей мере 19 детей и двоих взрослых в начальной школе в штате Техаса. Это ​​самая смертоносная стрельба в школе в США почти за десятилетие, отмечает Reuters.

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Он убил свою бабушку и скрылся с места происшествия, разбил машину и устроил расстрел в школе Робба в городе Увальде.

Правоохранители увидели, как стрелявший в бронежилете вышел из разбитого автомобиля с винтовкой и "вступили в бой" с ним, которому, тем не менее, удалось ворваться в школу и открыть огонь.

Губернатор Грег Эбботт заявил, что подозреваемый, идентифицированный как Сальвадор Рамос, был убит полицейскими, и что два офицера получили "несерьезные" огнестрельные ранения.

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Власти заявили, что подозреваемый действовал в одиночку. Его мотив не ясен, отметили в полиции.

В школе учатся дети второго, третьего и четвертого классов в возрасте от 7 до 10 лет.

Еще два пациента, 66-летняя женщина и 10-летняя девочка, находятся в больнице в критическом состоянии.

В декабре 2012 года в начальной школе Сэнди-Хук в Коннектикуте стрелок убил 26 человек, в том числе 20 детей.

В 2018 году бывший ученик средней школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида, убил 17 студентов и преподавателей.

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Евгений Пилипенко

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