Подросток убил 19 детей, свою бабушку и учителя начальной школы в Техасе
18-летний молодой человек убил по меньшей мере 19 детей и двоих взрослых в начальной школе в штате Техаса. Это самая смертоносная стрельба в школе в США почти за десятилетие, отмечает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он убил свою бабушку и скрылся с места происшествия, разбил машину и устроил расстрел в школе Робба в городе Увальде.
Правоохранители увидели, как стрелявший в бронежилете вышел из разбитого автомобиля с винтовкой и "вступили в бой" с ним, которому, тем не менее, удалось ворваться в школу и открыть огонь.
Губернатор Грег Эбботт заявил, что подозреваемый, идентифицированный как Сальвадор Рамос, был убит полицейскими, и что два офицера получили "несерьезные" огнестрельные ранения.
Смотрите видео: Россияне поговорили с мирными жителями и затем убили их выстрелами в спину: 18+
Власти заявили, что подозреваемый действовал в одиночку. Его мотив не ясен, отметили в полиции.
В школе учатся дети второго, третьего и четвертого классов в возрасте от 7 до 10 лет.
Еще два пациента, 66-летняя женщина и 10-летняя девочка, находятся в больнице в критическом состоянии.
- В декабре 2012 года в начальной школе Сэнди-Хук в Коннектикуте стрелок убил 26 человек, в том числе 20 детей.
- В 2018 году бывший ученик средней школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида, убил 17 студентов и преподавателей.
Читайте также: Генсек ООН "потрясен" резней в Буче. Кто ее устроил, он не упомянул
Комментарии