UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подросток убил 19 детей, свою бабушку и учителя начальной школы в Техасе

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 06:17

18-летний молодой человек убил по меньшей мере 19 детей и двоих взрослых в начальной школе в штате Техаса. Это ​​самая смертоносная стрельба в школе в США почти за десятилетие, отмечает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он убил свою бабушку и скрылся с места происшествия, разбил машину и устроил расстрел в школе Робба в городе Увальде.

Правоохранители увидели, как стрелявший в бронежилете вышел из разбитого автомобиля с винтовкой и "вступили в бой" с ним, которому, тем не менее, удалось ворваться в школу и открыть огонь.

Губернатор Грег Эбботт заявил, что подозреваемый, идентифицированный как Сальвадор Рамос, был убит полицейскими, и что два офицера получили "несерьезные" огнестрельные ранения.

Смотрите видео: Россияне поговорили с мирными жителями и затем убили их выстрелами в спину: 18+ 

Власти заявили, что подозреваемый действовал в одиночку. Его мотив не ясен, отметили в полиции.

В школе учатся дети второго, третьего и четвертого классов в возрасте от 7 до 10 лет.

Еще два пациента, 66-летняя женщина и 10-летняя девочка, находятся в больнице в критическом состоянии.

  • В декабре 2012 года в начальной школе Сэнди-Хук в Коннектикуте стрелок убил 26 человек, в том числе 20 детей.
  • В 2018 году бывший ученик средней школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида, убил 17 студентов и преподавателей.

Читайте также: Генсек ООН "потрясен" резней в Буче. Кто ее устроил, он не упомянул

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
убийство школа техас расстрел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 