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Попросили сигареты – и расстреляли со спины. CNN показало кадры военного преступления РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 06:33
Попросили сигареты – и расстреляли со спины. CNN показало кадры военного преступления РФ - Фото
Фото: CNN

Российские военные застрелили двух невооруженных граждан Украины на территории одного из дилерских центров возле Киева. Как сообщает CNN, это произошло 16 марта и сейчас расследуется как военное преступление украинскими правоохранительными органами.

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Хладнокровное убийство двух украинцев попало на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты. После непродолжительного разговора оба мужчины уходят обратно вглубь территории, когда из-за угла вдруг выскакивают двое русских военных и стреляют им в спины.

Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. Спасти его не удалось, он истек кровью.

Российские солдаты тем временем занялись мародерством.

Андрей Водяный
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Россия война военные преступления
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