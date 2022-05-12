Попросили сигареты – и расстреляли со спины. CNN показало кадры военного преступления РФ

Российские военные застрелили двух невооруженных граждан Украины на территории одного из дилерских центров возле Киева. Как сообщает CNN, это произошло 16 марта и сейчас расследуется как военное преступление украинскими правоохранительными органами.

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Хладнокровное убийство двух украинцев попало на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты. После непродолжительного разговора оба мужчины уходят обратно вглубь территории, когда из-за угла вдруг выскакивают двое русских военных и стреляют им в спины.

Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. Спасти его не удалось, он истек кровью.

Российские солдаты тем временем занялись мародерством.

7 апреля 2022 Amnesty International обнародовала заявление на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками, в котором констатировала, что российские вооруженные силы практиковали в Украине внесудебные казни мирных жителей, что является бесспорным военным преступлением.

5 мая на заседании Совбеза ООН украинский постпред Сергей Кислица заявил, что российский лидер Владимир Путин и его приспешники будут осуждены будущим Гаагским трибуналом.

Андрей Водяный

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