Россия прямо угрожает мировому порядку, тревожит их пакт с Китаем – глава Еврокомиссии

Россия – главная угроза мировому порядку, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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"Россия сегодня – самая прямая угроза мировому порядку", – сказала она.

Она назвала причину такого описания страны-оккупанта – "Россия ведет варварскую войну против Украины", на фоне которой Москва якобы заключила "тревожный пакт с Китаем о новом [мировом порядке]".

Фон дер Ляйен сказала, что на кону – "будущее не только Украины и Европы, но будущее мира, основанного на правилах", и такие угрозы должны сближать единомышленников в цивилизованном мире, чтобы противостоять им.

В апреле она говорила, что дефолт России – "это вопрос времени".

9 мая фон дер Ляйен пообещала президенту Зеленскому "ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета".

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Евгений Пилипенко

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