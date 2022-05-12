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Россия прямо угрожает мировому порядку, тревожит их пакт с Китаем – глава Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 15:30
Россия прямо угрожает мировому порядку, тревожит их пакт с Китаем – глава Еврокомиссии - Фото
Урсула фон де Ляйен (фото - ЕРА)

Россия – главная угроза мировому порядку, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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"Россия сегодня – самая прямая угроза мировому порядку", – сказала она.

Она назвала причину такого описания страны-оккупанта – "Россия ведет варварскую войну против Украины", на фоне которой Москва якобы заключила "тревожный пакт с Китаем о новом [мировом порядке]".

Фон дер Ляйен сказала, что на кону – "будущее не только Украины и Европы, но будущее мира, основанного на правилах", и такие угрозы должны сближать единомышленников в цивилизованном мире, чтобы противостоять им.

Читайте также: Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС к оперативным поставкам оружия в Украину 

Евгений Пилипенко
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Китай война угроза урсула фон дер ляйен
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