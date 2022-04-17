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Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС к оперативным поставкам оружия в Украину

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 06:45
Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС к оперативным поставкам оружия в Украину - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Hoslet/ЕРА)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно поставлять оружие в Украину, а также заявила, что не проводит разницы между тяжелым и легким вооружением. Об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.

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"Все государства, которые могут, должны действовать быстро, потому что только тогда Украина сможет выжить в своей острой оборонительной борьбе против России… Я не провожу разницы между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты и с чем она может справиться", – сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также подготовила европейцев к тому, что война может продлиться долго.

"Мы должны сделать все, чтобы закончить [войну] как можно быстрее. И, в то же время, мы должны быть готовы к тому, что в худшем случае война может длиться месяцы, а то и годы", – сказала она.

Фон дер Ляйен также выступила в защиту правительства Германии на фоне обвинений в замедлении санкций.

"Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие", – сказала глава Еврокомиссии.

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Оксана Житнюк
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