Глава Еврокомиссии: Дефолт России – это вопрос времени
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России – это лишь вопрос времени, поскольку санкции ЕС постепенно влияют на экономику страны. Об этом она сообщила в интервью изданию Bild.
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"По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", – сообщила глава ЕК на вопрос о влиянии пяти пакетов санкций ЕС.
По ее словам, санкции с каждой неделей "все глубже проникают в российскую экономику".
Глава ЕК отметила, что экспорт в Россию уже упал на 70%, а 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения.
Кроме того, она добавила, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов покидают российский рынок.
"Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа", – отметила глава Еврокомиссии.
- Глава ЕК сообщала, что предстоящие санкции Евросоюза против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.
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