Глава Еврокомиссии: Дефолт России – это вопрос времени

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России – это лишь вопрос времени, поскольку санкции ЕС постепенно влияют на экономику страны. Об этом она сообщила в интервью изданию Bild.

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"По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", – сообщила глава ЕК на вопрос о влиянии пяти пакетов санкций ЕС.

По ее словам, санкции с каждой неделей "все глубже проникают в российскую экономику".

Глава ЕК отметила, что экспорт в Россию уже упал на 70%, а 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения.

Кроме того, она добавила, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов покидают российский рынок.

"Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа", – отметила глава Еврокомиссии.

Глава ЕК сообщала, что предстоящие санкции Евросоюза против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти.

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Наталия Фреик

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