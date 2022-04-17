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Глава Еврокомиссии: Дефолт России – это вопрос времени

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 17:05
Глава Еврокомиссии: Дефолт России – это вопрос времени - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России – это лишь вопрос времени, поскольку санкции ЕС постепенно влияют на экономику страны. Об этом она сообщила в  интервью изданию Bild.

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"По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", – сообщила глава ЕК на вопрос о влиянии пяти пакетов санкций ЕС.

По ее словам, санкции с каждой неделей "все глубже проникают в российскую экономику".

Глава ЕК отметила, что экспорт в Россию  уже упал на 70%, а 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. 

Кроме того, она добавила, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов покидают  российский рынок.

"Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа", – отметила глава Еврокомиссии.

  • Глава ЕК сообщала, что предстоящие санкции Евросоюза против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти. 

Читайте также: России грозит дефолт в случае невыплаты долга в долларах до 4 мая – Moody’s

Наталия Фреик
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Россия урсула фон дер ляйен дефолт России
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