UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стрельба в школе Нэшвилла, убиты трое детей и трое взрослых

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 08:37
Стрельба в школе Нэшвилла, убиты трое детей и трое взрослых - Фото
Эвакуация детей из школы в Нэшвилле (Фото - скриншот из видео)

27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия трех детей и троих взрослых и затем был смертельно ранен полицией. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщили власти, стрельбу в школе открыла ее 28-летняя выпускница Одри Хейл. В полиции пояснили журналистам, что Хейл была трансгендером, но не дали по этому вопросу более точной информации.

Нападавшая была вооружена двумя полуавтоматическими винтовками и пистолетом. Сигнал о вооруженном нападении поступил в полицию в 10:13 по местному времени, прибывший в школу полицейский патруль в ходе перестрелки убийцу обезвредил – она получила смертельное ранение.

По официальной информации, при нападении погибли дети в возрасте от 8 до 9 лет и трое взрослых, в том числе директор школы. 

Полиция также сообщила, что при обыске в доме убийцы полиция обнаружила "манифест" с указанием нескольких целей для нападения, план здания школы с обозначением всех выходов и другими пометками, на основании чего были сделаны предположения, что нападение было подготовленным.

Президент США Джо Байден назвал подобные вооруженные нападения "безумием" и заявил, что они "разрывают душу нации". Байден также снова заявил, что в США необходимо ужесточить законодательство о владении огнестрельным оружием.

  • 26 сентября 2022 года в российском Ижевске произошла стрельба в школе №88. Погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей. 
  • 24 ноября 2022 года в Крымске Краснодарского края РФ неизвестный устроил стрельбу на улице. Погибли четыре человека, включая стрелка. 
  • 10 марта 2023 года несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в результате нападения. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Теннеси стрельба нэшвилл огнестрельное оружие трансгендер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 