Стрельба в школе Нэшвилла, убиты трое детей и трое взрослых

27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия трех детей и троих взрослых и затем был смертельно ранен полицией. Об этом сообщает Associated Press.

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Как сообщили власти, стрельбу в школе открыла ее 28-летняя выпускница Одри Хейл. В полиции пояснили журналистам, что Хейл была трансгендером, но не дали по этому вопросу более точной информации.

Нападавшая была вооружена двумя полуавтоматическими винтовками и пистолетом. Сигнал о вооруженном нападении поступил в полицию в 10:13 по местному времени, прибывший в школу полицейский патруль в ходе перестрелки убийцу обезвредил – она получила смертельное ранение.

По официальной информации, при нападении погибли дети в возрасте от 8 до 9 лет и трое взрослых, в том числе директор школы.

Полиция также сообщила, что при обыске в доме убийцы полиция обнаружила "манифест" с указанием нескольких целей для нападения, план здания школы с обозначением всех выходов и другими пометками, на основании чего были сделаны предположения, что нападение было подготовленным.

Президент США Джо Байден назвал подобные вооруженные нападения "безумием" и заявил, что они "разрывают душу нации". Байден также снова заявил, что в США необходимо ужесточить законодательство о владении огнестрельным оружием.

26 сентября 2022 года в российском Ижевске произошла стрельба в школе №88. Погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей.

24 ноября 2022 года в Крымске Краснодарского края РФ неизвестный устроил стрельбу на улице. Погибли четыре человека, включая стрелка.

10 марта 2023 года несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в результате нападения.

Сергій Бережний

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