В Гамбурге неизвестный открыл огонь в церкви Свидетелей Иеговы: есть погибшие и раненые

Несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в четверг вечером в результате нападения. Немецкие СМИ сообщают о пяти-шести жертвах, передает DW.

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Преступник может быть среди погибших. Полиция проводит проверки и обыски, чтобы выяснить, не было ли у него соучастников.

По словам их представителя, около 21:15 в полицию Гамбурга поступило несколько звонков о том, что выстрелы были слышны из трехэтажного офисного здания, которое используется Свидетелями Иеговы для собраний.

По прибытии экстренные службы услышали еще один выстрел на верхних этажах. Позже там нашли мертвого человека, который предположительно был преступником.

О мотивах преступления полиция пока ничего не знает.

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Вадим Ребрина

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