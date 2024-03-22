У Підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall відбулася стрілянина, пропагандистські російські ЗМІ пишуть про нібито трьох людей "у камуфляжі зі зброєю", Telegram-канали заявляють про щонайменше 14 загиблих та понад 40 поранених.

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За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік".

Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім, топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі".

За словами очевидців, нападник стріляв з автоматичної зброї.

На опублікованих відео видно, як росіяни у паніці спускаються сходами та кричать. Деякі канали публікують незаблюрені фото загиблих.

Після стрілянини Telegram-канали почали поширювати відео та фото, на яких із ТЦ здіймається чорний дим. Деякі російські ресурси припускають, що хтось міг закласти вибухівку, оскільки "було чути вибух".

Фото: Telegram

Російські ресурси повідомляють, що МНСники не можуть ліквідувати пожежу, стверджують, що почав падати дах "Крокуса".

27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.

У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.