У Підмосков'ї повідомляють про стрілянину в ТЦ. РосЗМІ пишуть про десятки загиблих – відео
У Підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall відбулася стрілянина, пропагандистські російські ЗМІ пишуть про нібито трьох людей "у камуфляжі зі зброєю", Telegram-канали заявляють про щонайменше 14 загиблих та понад 40 поранених.
За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік".
Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім, топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі".
За словами очевидців, нападник стріляв з автоматичної зброї.
На опублікованих відео видно, як росіяни у паніці спускаються сходами та кричать. Деякі канали публікують незаблюрені фото загиблих.
Після стрілянини Telegram-канали почали поширювати відео та фото, на яких із ТЦ здіймається чорний дим. Деякі російські ресурси припускають, що хтось міг закласти вибухівку, оскільки "було чути вибух".
Російські ресурси повідомляють, що МНСники не можуть ліквідувати пожежу, стверджують, що почав падати дах "Крокуса".
- 27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.
- У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.
- 21 грудня в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – тяжко.