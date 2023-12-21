У будівлі філософського факультету Карлова університету у чеській Празі сталася стрілянина. Співрозмовник LIGA.net у європейському місті заявив, що відомо про загиблих та постраждалих внаслідок інциденту. Поліція згодом повідомила про нібито ліквідацію стрілка.

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На площі Яна Палаха в Празі працює поліція.

На кадрах із місця події видно, як люди вибігають із будівлі факультету мистецтв Карлового університету, а їх обступають поліціянти.

За словами одного з викладачів факультету, у другій половині дня студенти й співробітники вишу отримали електронного листа з проханням забарикадуватися.

"Ми забарикадувалися на другому поверсі, стрілянина, ймовірно, була на четвертому", – повідомив чоловік порталу Blesk, зазначивши, що було чути велику кількість пострілів.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив цю заяву та додав, що правоохоронці попередили: будівлею може пересуватися людина з вогнепальною зброєю.

Празька поліція повідомила про нібито ліквідацію стрілка, його особистість не розкривають. За деякими даними з соцмереж, стрілець міг накласти на себе руки.

Приматор (де-факто мер. – Ред.) Праги Богуслав Свобода заявив, що шокований тим, що сталося, та пообіцяв додаткову інформацію згодом.

ДОПОВНЕНО о 17:41. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що інформації про постраждалих українців внаслідок інциденту не надходило. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.

ДОПОВНЕНО О 18:05. Рятувальні служби Праги повідомили, що наразі відомо про 11 загиблих, включно з нападником. Дев'ять людей отримали важкі поранення, п'ять- шість людей – поранення середнього ступеня тяжкості, до 10 – легко поранених. Цифри ще можуть змінитися.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що він "шокований" подіями. Він висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих та подякував громадянам за повагу до вказівок силовиків та максимальну співпрацю.

27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.

У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 осіб, більшість із яких – учні.

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