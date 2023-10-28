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Масове вбивство у США. Чоловіка, який застрелив 18 людей, знайшли мертвим

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 15:16
Масове вбивство у США. Чоловіка, який застрелив 18 людей, знайшли мертвим - Фото
Фото з місця події у Льюїстоні (Фото: AP/Robert F. Bukaty_

40-річного резервіста армії США Роберта Карда, підозрюваного у вбивстві 18 людей в американському Льюїстоні, штат Мен, знайшли мертвим. Про це повідомляють ABC News і CNN.

Журналісти пишуть, що тіло Карда знайшли ввечері 27 жовтня, тобто, через два дні після масового вбивства. Воно лежало біля річки у районі Лісабонського водоспаду, приблизно за 16 кілометрів від Льюїстона.

Влада Мену стверджує, що він мав сліди від вогнепального поранення, яке, ймовірно, завдав собі сам.

Губернаторка штату Джанет Міллс після цієї звістки сказала, що "зітхнула з полегшенням, знаючи, що Кард більше нікому не загрожує".

За інформацією співрозмовника CNN у правоохоронних органах, тіло стрілка знайшли поблизу центру перероблювання сміття, з якого того нібито нещодавно звільнили. Цього тижня поліціянти знайшли також його покинутий автомобіль.

Раніше ABC News із посиланням на місцеву поліцію повідомляли, що не так давно Кард повідомляв про проблеми із психічним здоров'ям, говорив, що чує голоси й погрожував розстріляти базу Національної гвардії США у Сако.

Влітку 2023 року чоловік два тижні лежав у психіатричній лікарні.

  • 27 березня у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.
  • У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.

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Мілана Головань
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