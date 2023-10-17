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У кафе Брюсселя, ймовірно, ліквідували чоловіка, який застрелив двох шведів – RTL News

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 09:58
У кафе Брюсселя, ймовірно, ліквідували чоловіка, який застрелив двох шведів – RTL News - Фото
Фото: RTL News

Правоохоронці, ймовірно, ліквідували чоловіка, який ввечері 16 жовтня застрелив двох чоловіків та поранив жінку у Брюсселі неподалік від стадіону імені Короля Бодуена, де відбувався футбольний матч Бельгія – Швеція. Про це повідомляє місцеве видання RTL News.

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден заявила, що чоловіка нібито застрелили в одному зі столичних кафе.

"Я щойно отримала цю інформацію. Прокуратура ще не підтвердила ідентифікацію", – сказала вона.

За словами посадовиці, у закладі також було знайдено зброю, з якою, ймовірно, чоловік здійснював напади на людей.

"Це збільшує ймовірність того, що злочинець був спійманий. Зараз ми беремо відбитки пальців, щоб бути впевненими на 100%", – додала Верлінден.

Раніше повідомлялося, що нападник записав відеозвернення, в якому заявив, що скоєне ним вбивство двох людей – це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман".

Наразі достеменно відомо, що стрілець — 45-річний Абдессалем Лассуєд, виходець із Тунісу. Він був відомий спецслужбам і перебував у Бельгії нелегально, передають журналісти.

  • Після скоєння теракту зупинили матч Бельгія – Швеція на рахунку 1:1. Коли новина дійшла до стадіону, збірна Швеції, порадившись із суперниками, вирішила не продовжувати гру. 

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Мілана Головань
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