В кафе Брюсселя, вероятно, ликвидировали мужчину, застрелившего двух шведов – RTL News

Правоохранители, вероятно, ликвидировали мужчину, который вечером 16 октября застрелил двух мужчин и ранил женщину в Брюсселе неподалеку от стадиона имени Короля Бодуэна, где проходил футбольный матч Бельгия – Швеция. Об этом сообщает местное издание RTL News.

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Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что мужчину якобы застрелили в одном из столичных кафе.

"Я только что получила эту информацию. Прокуратура еще не подтвердила идентификацию", – сказала она.

По словам чиновницы, в заведении также было найдено оружие, с которым, вероятно, мужчина совершал нападения на людей.

"Это увеличивает вероятность того, что преступник был пойман. Сейчас мы берем отпечатки пальцев, чтобы быть уверенными на 100%", – добавила Верлинден.

Ранее сообщалось, что нападающий записал видеообращение, в котором заявил, что совершенное им убийство двух человек – это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и за смерти мусульман".

После совершения теракта остановили матч Бельгия – Швеция на счету 1:1. Когда новость дошла до стадиона, сборная Швеции, посовещавшись с соперниками, решила не продолжать игру.

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